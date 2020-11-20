Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Чувашии годовой прирост цен на продовольственные товары возрос до 4,9% в октябре после 4,1% в сентябре. Отчасти это связано с ростом цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Банкиры отмечают, что в Чувашии, как и в большинстве регионов, ускорилось удорожание сахара и подсолнечного масла. Причиной стал спад урожая данных видов культур в связи с уменьшением посевных площадей на фоне перепроизводства в 2019 году и засухи на юге и в Черноземье.

Из продуктов питания также ускорился рост цен на яйца и куриное мясо, что банкиры связывают с повышением издержек птицефабрик из-за ослабления рубля, удорожанием зерна на мировом рынке и увеличением расходов на вакцины и комбикорма.

Банкиры также обращают внимание на то, что увеличение производства местных огурцов и помидоров в связи с выходом на полную мощность в октябре тепличного комплекса сказалось на возобновлении годового удешевления этих продуктов.

«В Чувашии темпы прироста цен более 60% продуктов питания из потребительской корзины оказались ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. К примеру, меньшими темпами по сравнению с ПФО дорожал картофель, а капуста дешевела быстрее, чем в среднем по ПФО. Одной из причин является высокая конкуренция между региональными производителями овощей», — пояснил управляющий отделением — Национальным банком Чувашии Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Логвинов.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Чувашии в октябре 2020 года составила 3,8% (в РФ — 4%, в ПФО — 4,2%), увеличившись по сравнению с сентябрем на 0,6%. В том числе годовой прирост цен на продовольственные товары возрос до 4,9% в октябре после 4,1% в сентябре, на непродовольственные товары — до 4,6% после 3,9% в сентябре, годовой прирост цен на услуги в октябре не изменился и составил 1,4%.

Напомним, в Чувашии в октябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс потребительских цен и тарифов на основные группы товаров и услуг составил 103,6%. Рост произошёл за счёт резкого удорожания продуктов питания, цены на которые за указанный период выросли на 4,8%: более всего выросли цены на сахар (индекс 187,5%), значительно подорожали крупа и бобовые (123,3%), подсолнечное масло (115,5%), макаронные изделия (113,9%). Подешевела только плодоовощная продукция, включая картофель (индекс 98,2%).

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