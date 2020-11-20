Москва, , 10:20 — REGNUM По итогам торгов 19 ноября нефти марки Brent подешевела на скромные 0,3% и продолжает осциллировать вокруг отметки $44 за баррель в последний день торговой недели 20 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Амплитуда колебаний цен продолжает снижаться, а отсутствие выраженного стремления игроков к продажам фьючерсов сигнализирует о возможной подготовке барреля к новому рывку в северном направлении.

Под конец торгов 19 ноября настроения инвесторов несколько улучшились, и американские площадки закрылись в небольшом плюсе. Однако нефть все же слегка подешевела за день, в очередной раз не решившись на штурм отметки $45.

Рост котировок сдерживается за счет осторожности игроков и мрачных прогнозов по спросу на бензин в праздничный сезон в США — в 2020 году из-за пандемии и ограничений отменить поездки во время каникул по случаю Дня благодарения могут около половины американцев.

При этом от более заметного падения рынок воздерживается за счет возобновившихся разговоров о стимулах в США, ослабления позиций доллара после кратковременного восстановления и общего ослабления давления в сегменте рисковых активов, где сегодня наблюдается разнонаправленная динамика.

Если до конца дня волатильность цен не повысится, и Brent останется вблизи уровня $44, фьючерсы завершат неделю в небольшом плюсе.

На данном этапе, учитывая нежелание трейдеров продавать, движение на север выглядит путем наименьшего сопротивления, хотя поводов для существенного подъема н данный момент не наблюдается», — пояснил эксперт.

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