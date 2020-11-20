Курган, , 10:19 — REGNUM В аптеках Курганской области нет дефицита противовирусных лекарств и наблюдается снижение цен на препараты. Об этом сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

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По информации от аптечных организаций по состоянию на 12 ноября 2020 года наблюдается снижение цен на такие препараты, как «Умифеновир» — на 15%, «Ингавирин» — на 32%, «Гриппферон» на — 4%, «Коронавир» — на 14%, «Амиксин» — на 4%.

«По сравнению с другими регионами Уральского Федерального округа цены в Кургане находятся в нижнем ценовом сегменте», — отмечают в региональном УФАС.

Предельная отпускная цена на «Фавипиравир» в Курганской области составила 5 060 рублей за упаковку 50 таблеток.