Уфа, , 10:17 — REGNUM Башкирия вошла в число лидеров среди регионов России по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, итоги реализации этого национального проекта подводили на совещании с главами субъектов РФ, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в Москве в ходе XIV Международного форума «Транспорт России».

На совещании было отмечено, что в текущем году Башкирии вошла в число лидеров среди регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам главы республики Радия Хабирова, дороги являются «кровеносными артериями» экономики страны и становятся в Башкирии всё лучше и лучше. Работа в этом направлении будет продолжена: каждый год будут наращиваться финансирования дорожного фонда региона, увеличиваться объёмы ремонта дорог и их строительства.

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