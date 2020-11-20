Элиста, , 10:10 — REGNUM Аграрии Калмыкии, наиболее пострадавшие от летней засухи, получат финансовую поддержку. На эти цели правительство РФ направило в регион более 562 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

«В этом году из-за засухи продуктивность пастбищ упала в два-три раза, и это негативно повлияло на состояние всей сельскохозяйственной отрасли Калмыкии. Правительство РФ откликнулось на моё обращение и выделило нам свыше 562 млн рублей на оказание финансовой помощи наиболее пострадавшим хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, которую мы распределяем среди восьми районов», — написал Хасиков в Instagram.

Из республиканского бюджета на поддержку тружеников села будет направлено ещё 38,4 млн рублей. Потери фермерам компенсируют до 1 декабря.