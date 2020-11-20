Благовещенск, , 10:08 — REGNUM Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО «Россыпи» почти 1 млн рублей, который фигурирует как ущерб природе. Иск арбитраж Амурской области планирует рассмотреть 26 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано в начале ноября 2020 года. Дело принял судья Стовбун.

«В Арбитражный суд Амурской области обратилось Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Россыпи» о взыскании 983 030 рублей — в возмещение вреда, причинённого окружающей природной среде (протоколы отбора проб природной воды от 24.05.2019 № 73/гк и от 11.06.2019 года №103/1гк)», — отмечается в определении суда.

Между тем ответчик требования не признал и заявил «о нарушении процедуры исследования образцов проб воды, произведенных ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО». В итоге «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному Федеральному округу» был привлечен в дело третьим лицом.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Россыпи» учреждено в марте 1998 года. В компании, по открытым данным, на начало 2020 года работало почти 90 человек. Директор и владелец актива с 2016 года — Пилос Манукян. Основной вид деятельности ООО — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).