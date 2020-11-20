Москва, , 10:07 — REGNUM Из-за второй волны пандемии коронавируса в России будут затронуты как сектор услуг, так и сектор производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал слова директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, который сказал, что падение ВВП РФ в IV квартале 2020 года может ускориться до 5%.

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«Да. Скорее всего, из-за второй волны заболеваний и самоограничений будут затронуты и сектор услуг, и сектор производства. Замедление видно не только в России, но и у наших торговых партнёров в Европе. Поэтому можно уверенно наблюдать снижение ВВП. Данные промышленного производства за октябрь уже показывают плохие результаты (минус 5,9% к октябрю 2019), — пояснил Шибанов. — Сильнее всего будет затронут сектор услуг из-за самоизоляции и МСП из-за общего снижения уверенности потребителей. Видно, что рост числа случаев заболеваний коронавирусом приводит к уменьшению роста ВВП по регионам».

Как полагает экономист, скорее всего, это замедление не преодолеть без решения медицинских проблем, то есть широкой вакцинации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года может составить порядка 4,3%.

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