Майкоп, , 10:05 — REGNUM Адыгея удостоена диплома Правительства России за наилучшие показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея 20 ноября. Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и задачи на 2021 год обсуждались на совещании, которое в режиме видеоселектора провёл заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках Транспортной недели 2020 года. В работе совещания принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Развитие инфраструктуры, в том числе и автомобильных дорог, — одно из важнейших условий достижения наших целей. Задачи очень важные, так как результат ощутим для каждого гражданина. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожная сфера не только не сбавила темпы, но и превзошла запланированные результаты», — отметил на совещании Марат Хуснуллин.

В рамках совещания были названы лучшие субъекты Российской Федерации в дорожной сфере по итогам года. Региональной проектной команде Адыгеи в номинации «За достижение наилучших показателей проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вручён диплом Правительства РФ и символическая статуэтка. Награда передана заместителю премьер-министра РА — официальному представителю Адыгеи при президенте РФ Мурату Тхакушинову.

«В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов, на которых освоено свыше 485 млн рублей. В текущем году для ускорения реализации мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог межмуниципального значения и улично-дорожной сети распоряжением Правительства России выделено 50 процентов средств, предусмотренных на 2021 год. За счет такого финансирования с опережением будет отремонтировано 10 участков автодорог протяжённостью более 17 км», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В числе значимых для региона проектов — строительство автодороги в обход Майкопа общей протяженностью 27 км. В рамках первой очереди было проложено около 9 км. Протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 км, третьей — 7,5 км. Среди масштабных проектов — также строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в Тахтамукайском районе, участка автодороги Черниговская-Дагомыс в Майкопском районе протяженностью 10,3 км. В регионе также уделяют внимание развитию транспортной инфраструктуры на селе — в 2020 году на строительство дорог в сельской местности в регионе направили 212 млн рублей. Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» с 2020 по 2024 гг. планируется установить около 100 новых комплексов фото и видеофиксации.

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