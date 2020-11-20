Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии рост цен в октябре составил 0,6%, оставшись ниже окружного и среднероссийского уровня. На инфляцию влияние оказали спад урожая ряда сельхозкультур и растущий спрос на продукты питания в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте Банка России.

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По данным банкиров, годовая инфляция в Чувашии в октябре 2020 года составила 3,8%, увеличившись по сравнению с сентябрем на 0,6 процентных пункта.

«Это связано с сокращением урожая отдельных сельскохозяйственных культур в регионах-поставщиках, ослаблением рубля и повышением спроса на некоторые непродовольственные товары в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В том числе в Чувашии годовой прирост цен на продовольственные товары возрос до 4,9% в октябре после 4,1% в сентябре, на непродовольственные товары — до 4,6% после 3,9% в сентябре, годовой прирост цен на услуги в октябре не изменился и составил 1,4%.

Банкиры также отмечают, что в целом инфляция в Чувашии остается ниже показателей в России (4%) и Приволжском федеральном округе (4,2%).

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