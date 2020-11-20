Москва, , 09:59 — REGNUM Перебои с поставками водки в российские магазины могут возникнуть из-за нехватки тары. Об этом говорится в письме Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) вице-премьеру России Виктории Абрамченко, пишет 20 ноября газета «Известия».

Производителей спиртного беспокоят возможные изменения в системе утилизации упаковки, их в настоящее время обсуждает правительство. Производитель товара сейчас занимается переработкой тары, но переложить эту обязанность предлагается на производителя упаковки.

Нововведения могут вступить в силу в 2021 году. В СПАП описали сложности, которые могут возникнуть в связи с этим.

Так, для изготовителей бутылок вырастет их себестоимость, вследствие чего цены на водку вырастут у производителей. Это может сподвигнуть покупателей к переходу на более дешёвую или вовсе нелегальную продукцию. Вслед за этим сократятся поступления в бюджет от акцизов с легального алкоголя.

Кроме того, новые обязательства повлияют на работу производителей упаковки. Так, производители алкоголя могут с задержкой получать бутылки, а значит, перебои появятся и в снабжении алкоголем торговых сетей.

Если стекольные заводы не смогут перерабатывать тару, её будет утилизировать государство, а предприятиям придётся выплачивать экологический сбор. Цена бутылки может подскочить на 30−50%.

«Это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит», — отметила исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.