Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чувашии объявлен открытый конкурс на межмуниципальные перевозки между Чебоксарами и Новочебоксарском. Он касается четырёх маршрутов, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Победитель конкурса получит право осуществления регулярных пассажирских перевозок в сообщении Чебоксары — Новочебоксарск по межмуниципальным маршрутам №№ 101С, 220, 234 и 270. Главное изменение, которое внесено в документацию, касается подвижного состава: перевозчик должен выпустить на маршрут автобусы среднего класса.

«В следующем году на указанных маршрутах должны курсировать 62 автобуса среднего класса», — говорят в минтрансе Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа в минтранс Чувашии стали поступать многочисленные жалобы жителей на переполненный транспорт по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. Особенно тяжело было сесть в часы пик в Новочебоксарске, жителям приходится штурмовать автобусы. В ходе разбирательств было установлено, что вместо 185 автобусов, которые перевозчики обязаны запускать на семь межмуниципальных маршрутов ежедневно, в реальности курсируют не более 130. Минтранс пригрозил отзывом лицензии у перевозчиков при нарушении условий соглашения.

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Напомним, в мэрии Чебоксар выступали за отмену автобусного маршрута № 101 С, ссылаясь на его дублирование с троллейбусным маршрутом № 100, а также на убытки МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» по итогам первого квартала 2020 года при перевозках по данному маршруту.

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