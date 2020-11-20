Иркутск, , 09:45 — REGNUM Иркутская область выступает против выравнивания тарифов, обозначенного в письме заместителя председателя российского правительства Юрия Борисова, где сказано о концепции объединения тарифного регулирования. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, предложение тарифно урегулировать Приангарье с Тувой может привести к повышению тарифов для предприятий региона на 4%, что повлечёт за собой увеличение выпадающих доходов. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Иркутская область против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий — губернатор Игорь Кобзев Правительство Иркутской области

«Считаю, что данная ситуация недопустима. Такое предложение уже было некоторое время назад, Иркутская область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя пока, повторюсь, это только общий подход. Мы против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий», — пояснил Игорь Кобзев.

По его словам, размер выпадающих доходов из консолидированного бюджета Приангарья может составить миллиарды рублей. Речь, прежде всего, идёт о выпадающих доходах с налога на прибыль.

«И дальше идут процессы, которые стоит рассматривать с точки зрения конечных потребителей. Выпадающие доходы необходимо компенсировать средствами областного бюджета. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства по введению на территории смежных регионов, в том числе «двух Алтаев», единых тарифов на передачу электроэнергии. В случае, если договорённости между главами двух регионов будут достигнуты, стоимость тарифа в соседней Республике Алтай (РА) снизится на целых 25%, а жители Алтайского края, напротив, будут платить больше на 2%.

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