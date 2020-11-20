Самара, , 09:31 — REGNUM Современный зерновой портовый элеватор планируют построить в Самарской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании совета по улучшению инвестиционного климата региона. Элеватор планируют построить в м. р. Приволжский. В нем будет оборудована собственная лаборатория для прямого экспорта зерновых крупнотоннажным водным транспортом.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, портовый элеватор очень нужен, поскольку в этом направлении ощущается дефицит. Несмотря на то, что экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса почти в два раза превышает годовой план, строительство подобных объектов может еще увеличить объем экспорта.

Кудряшов отметил, что область многое делает для того, чтобы показатели урожайности оставались стабильными. Так, в регионе одна из самых высоких в стране энерговооруженность растениеводческих хозяйств.

По итогам обсуждения, данный проект был поддержан. Министерству экономического развития области поручили подготовить меморандум, в котором будут зафиксированы меры государственной поддержки и назначены государственные кураторы.

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