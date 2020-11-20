Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области могут смягчить условия бесплатного предоставления земельных участков инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Проект разработан депутатом Айратом Гибатдиновым (фракция КПРФ). Действующий закон о регулировании земельных отношений в Ульяновской области предусматривает бесплатное предоставление в собственность земельных участков инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий или инвалидам с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности. Участки выделяются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением дома при условии, что заявитель состоит на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Законопроектом предлагается смягчить условия получения участка, отменив требование о постановке на учёт в качестве нуждающегося в жилье.

Отмечается, что на октябрь 2020 года в Ульяновской области зарегистрировано 13 620 лиц указанной категории граждан.