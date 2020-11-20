Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 09:25 — REGNUM На Ямале аэропорт в Красноселькупе откроют в 2021 году. Об этом в прямом эфире в сети Instagram заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов пояснил, что аэродром уже готов, но остались вопросы по безопасности и лицензированию районной воздушной гавани.

«Это особый объект, и требования там повышенные, но я абсолютно убеждён, что в следующем году мы сделаем рейсы Красноселькуп — Салехард, Красноселькуп — Тюмень», — отметил глава региона.