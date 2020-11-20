Пермь, , 09:14 — REGNUM В Перми на выкуп земельных участков для продления ул. Крисанова и расширение шоссе Космонавтов из город кого бюджета выделят примерно 1 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич в интервью Properm.ru.

В ближайшее время проектная документация пройдет госэкспертизу. Старт реализации проекта запланирован на 2021 год.

Напомним, в 2019 году в Перми вышло постановление об изъятии ряда участков для реконструкции улиц. Между тем не все владельцы земли и объектов недвижимости согласились с оценкой выкупной стоимости.

В 2019 году был объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для продления ул. Крисанова. Его стоимость составила 164,6 млн рублей, а общая стоимость проекта по строительству новой дороги и расширению шоссе Космонавтов — около 7,5 млрд рублей.

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