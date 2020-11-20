Самара, , 09:01 — REGNUM Возможность создания сети городского водного электротранспорта рассматривают в Самарской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, возможность реализации данного проекта была рассмотрена в ходе рабочей встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора ООО «Эмпериум» Михаилом Тимофеевым. Встреча проходила в Москве на форуме «Транспортная неделя 2020».

Сообщается, что ООО «Эмпериум» (г. Санкт-Петербург) разрабатывает и производит судовую электронику, системы управления и промышленное оборудование. Компания также выпускает пассажирские электросуда: как рыболовные так и прогулочные.

По словам Дмитрия Азарова, Самарская область является лидером в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных маломерных судов, и этот транспорт очень востребован. Руководство региона планирует расширить маршрутную сеть и, таким образом, восстановить утраченные в предыдущие годы позиций по перевозкам как внутри области, так и по межрегиональным перевозкам.

Руководство компании предложило региону возможность длительной аренды транспорта с возможностью выкупа. Кроме этого было предложено внедрять водный электротранспорт как на пассажирских, так и на туристических, прогулочных маршрутах.

В результате Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину очень внимательно проработать вопрос реализации данного проекта.