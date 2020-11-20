Пекин, , 08:58 — REGNUM Китайский портфель долговых обязательств США уменьшен в сентябре на $6,22 млрд — до $1,062 трлн. Об этом сообщает 20 ноября газета South China Morning Post со ссылкой на данные американского министерстве финансов.

Пекин пятый месяц подряд уменьшает свою долю казначейских облигаций США на фоне обострения отношений с Вашингтоном. В сентябре объём китайских вложений стал самым низким с февраля 2017 года.

При этом Китай наращивает инвестиции на рынке государственных облигаций Японии. За период с января по сентябрь 2020 года они увеличились на 73%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно о возможном сокращении Китаем объёма казначейских бумаг США примерно на 20% — до $800 млрд. Такие данные приводила газета Global Times, официальной информации Пекина об этом нет.

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