Омск, , 08:53 — REGNUM За неделю с 10 по 18 ноября в Омске подешевели защитные маски, но подорожали антисептики для рук.

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Как сообщили ИА REGNUM 20 ноября в мэрии города, за указанный период в Омске более чем на 3% подорожали сосиски, сардельки, сыр, помидоры, антисептики для рук, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, зубные щётки и зубные пасты.

Более чем на 2% снизились цены на макароны, мороженую рыбу, рыбные консервы, подсолнечное масло, влажные салфетки, шампунь, пеленки для новорожденных и гигиенические маски.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 27 октября по 3 ноября в Омске также был зафиксирован рост цен на антисептики для рук.

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