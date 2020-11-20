Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Перевозчикам межгородских рейсов в Свердловской области могут компенсировать затраты на дезинфекцию автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона

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В правительстве области подготовили проект постановления, согласно которому на получение субсидии могут претендовать как компании-перевозчики, так и собственники автостанций и автовокзалов.

«Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений», — уточнили в департаменте.

Всего в регионе выделят 8,6 млн рублей на указанные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургу закупили несколько десятков новых автобусов. Однако обнаружилось, что в городе возник дефицит водителей общественного транспорта.

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