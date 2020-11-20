Пекин, , 08:44 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики пока не готовы выдать официальное разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом 20 ноября сообщило управления гражданской авиации КНР.

«Мы не составили график возобновления эксплуатации для данного типа самолетов, поскольку не можем изменить трем основополагающим принципам», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идёт о получении подтверждения о летной пригодности, обеспечении переподготовки пилотов и одобрение в Китае результатов расследования причин катастроф, которые произошли с указанной моделью.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешило корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию авиалайнеры Boeing 737 MAX.

Напомним, ранее в США пришли к выводу, что в корпорации Boeing скрывали от пилотов информацию о проблемах в работе авиалайнеров 737 MAX. Самолёты этого типа потерпели крушение в марте 2019 года в Эфиопии и в октябре 2018 года в Индонезии.

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