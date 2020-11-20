Тольятти, Самарская область, , 08:35 — REGNUM Уникальное производство обеззараживателей воздуха стартовало в Тольятти. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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По сообщению пресс-службы ведомства, завод по производству профессионального энергосберегающего светотехнического оборудования ООО «Волжский светотехнический завод Луч» в период пандемии наладил новое производство бактерицидных облучателей, которые поставляются как в медицинские и образовательные организации региона, так и в другие субъекты РФ.

Отмечается, что наладить новое производство заводу помог государственный фонд развития промышленности Самарской области (ФРП), который выдает льготные целевые займы под 1−5% годовых: завод в Тольятти получил займ в 20 млн рублей под 1% годовых. Таким образом, у предприятия появилась возможность в короткие сроки закупить и смонтировать оборудование, а также начать производство обеззараживателей воздуха.

Сообщается, что на заводе было организовано около 40 новых рабочих мест. А всего на предприятии работает 282 работника.

По словам директора Волжского светотехнического завода «Луч» Константина Лазарева, за почти пять месяцев завод выпустил около восьми тысяч штук рециркуляторов, разрабатываются шесть новых моделей, в том числе бытовых, для салонов автомобилей и общественного транспорта. Поэтому следующим шагом может стать внедрение нового оборудования в трамваях, такси, автобусах, метро, самолетах. Новые изделия пройдут сертификацию в начале следующего года и будут запущены в производство.

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