Курган, , 08:25 — REGNUM В Курганской области энерготарифы могут снизиться на 34% благодаря «котловому» единому тарифу на передачу электроэнергии в Курганской, Тюменской областях, Югре и на Ямале. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на собственный источник.

Якобы решение уже одобрено в правительстве РФ, и единый тариф для четырёх регионов будет установлен в начале 2021 года.

С введением «котлового» тарифа стоимость электроэнергии в Курганской области станет меньше на 34%, а в регионах «тюменской матрёшки» станет выше на 1%.

«Более низкие тарифы — благодатная почва и для появления новых промышленных производств. А это новые крупные потребители электроэнергии. И их появление снизит нагрузку по стоимости для уже существующих потребителей в субъектах за счёт увеличения полезного отпуска электроэнергии. И понятно, что такое значительное снижение — реальная возможность для развития, расширения. Именно так видит это бизнес», — прокомментировал возможность единого тарифа председатель совета директоров предприятия «Кургандормаш» Юрий Авдалов.