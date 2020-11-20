Красноярск, , 07:39 — REGNUM На сессии 19 ноября депутаты приняли в первом чтении бюджет Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, сообщили ИА REGNUM в региональном Законодательном собрании.

Проект бюджета был внесен в краевой парламент 15 октября. Правительство края по итогам обсуждения законопроекта с депутатами 16 ноября подготовило поправку. Доходы за счёт поступлений из федерального бюджета увеличиваются на 10,5 млрд рублей, расходы — на 13 млрд (в том числе 2 млрд — за счёт краевого бюджета).

Предполагаемые параметры бюджета края-2021: доходы — 269,8 млрд рублей; расходы — 286,9 млрд; дефицит — 17,1 млрд.

Законопроект сформирован на основе 22 госпрограмм и восьми отраслевых программ. По словам главы краевого минфина Владимира Бахаря, приоритеты бюджетной политики — реализация нацпроектов, содействие устойчивому развитию муниципалитетов, стабилизация госдолга и так далее. По оценке министра, бюджет остается сбалансированным.

По результатам голосования бюджет Красноярского края был принят в первом чтении.

Напомним, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 ноября 2020 года госдолг Красноярского края составляет 77,426 млрд рублей.

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