Ухань, Китай, , 07:31 — REGNUM Гидроэлектростанция «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае, являющаяся крупнейшей в мире ГЭС, поставила новый годовой рекорд производства электроэнергии, сообщает агентство Синьхуа.

Производство электроэнергии на ГЭС достигло 103,1 млрд кВт⋅ч, по данным на 8:20 по местному времени 15 ноября, преодолев отметку 103,098 млрд кВт⋅ч, которую взяла ГЭС «Итайпу» в Южной Америке.

Выработанная чистая электроэнергия, которая в противном случае производилась бы за счет сжигания 31,71 млн тонн стандартного угля, помогла сократить выбросы углекислого газа на 86,71 млн тонн, диоксида серы — на 20,6 тыс. тонн и оксидов азота на — 19,6 тыс. тонн.

Проект, вступивший в строй в 2003 году, состоит из плотины длиной 2309 метров и высотой 185 метров, пятиярусных судовых шлюзов с северной и южной сторон, а также 34 турбогенераторов общей мощностью 22,5 млн киловатт.