Афины , , 07:21 — REGNUM Финансовую помощь в размере €72 млрд за семь лет получит Греция от ЕС для поддержки экономики и проведения реформ, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает пресс-служба главы правительства республики.

Средства будут выделены из фондов восстановления экономики Евросоюза (€32 млрд) и многолетних финансовых программ Брюсселя (€40 млрд).

Мицотакис напомнил, что греческие власти одними из первых отправили в ЕС детальный проект Национального плана действий, в котором обосновываются необходимые для страны расходы. При этом он добавил, что указанный документ еще должен пройти общественное обсуждение и рассмотрен парламентом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября правительство Италии объявило, что надеется получить от ЕС €13,5 млрд для восстановления своей экономики.

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