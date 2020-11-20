Ульяновск, , 07:15 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области начнётся работа по созданию третьей очереди строительства индустриального парка «Мастер», который стал востребованным у бизнеса. Вопрос о развитии площадки был обсуждён в Москве на встрече губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с генеральным директором ПАО «Камаз» Сергеем Когогиным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Сергей Морозов отметил, что проект стал «довольно успешным» и востребованным у резидентов. В настоящее время здесь работают 24 компании, сдано 50 тыс. кв. метров производственных и офисных помещений, создано свыше 500 рабочих мест. Среди резидентов — компании «Торсион-Д», «Полесье ДГ», «Автосвет», «АВП-Ротанг», «ДАЗ», «Призма» и ряд других.

«Мы пришли к общему мнению, что её нужно развивать и дальше. Со следующего года должна начаться работа по созданию третьей очереди ДИП-Мастер и вводу в эксплуатацию еще как минимум 25 тысяч кв. метров», — сказал Сергей Морозов.

По словам Сергея Когогина, завод «работает стабильно», планируется дальнейшее развитие площадки и реализация ряда проектов — в частности, по штамповке и металлургии:

«Кроме того, это внутренний аутсорсинг — передача части функций своим дочерним предприятиям. На следующий год завод будет стабильно загружен».

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин отметил, что одна из задач — уход от монопотребителя продукции завода, расширение компетенций и подготовка квалифицированных кадров. По его словам, достигнута договорённость о вхождении «КАМАЗа» в проект «Кванториум», также планируется реализовать в 2021 году совместный проект по созданию мобильного кванториума в регионе на базе тягача «КАМАЗ К5».

Как сообщало ИА REGNUM, индустриальный парк «Мастер» начал работу в Димитровграде в 2018 году на пустующих площадях ДААЗа (Димитровградского автоагрегатного завода). В качестве учредителей выступили корпорация развития Ульяновской области и — «Камский индустриальный парк «Мастер» (дочерняя структура «КАМАЗа»).

Проект получил государственную поддержку на развитие инфраструктуры: в 2019 году из областного бюджета направлено 44 млн рублей, на 2020 год предусмотрено порядка 100 млн рублей. Также проект поддержали на федеральном уровне: в 2019 — 2020 годы выделено 500 млн рублей, из них в настоящее время освоена половина средств.

Индустриально-промышленный парк ДААЗ обеспечен промышленными, административно-складскими зданиями и всей инфраструктурой: дорогами, железнодорожными путями, инженерными сетями, энергетическими ресурсами. Площадка оснащена грузоподъёмными механизмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров высоко оценил работу руководства Ульяновской области в части инвестиционной деятельности, подчеркнув, что «инвестиционная привлекательность — сильная сторона» региона.

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