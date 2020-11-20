20 ноября 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:43 — REGNUM Бывший губернатор Ивановской области и экс-министр строительства РФ Михаил Мень, который на сегодня работает аудитором Счётной палаты, стал фигурантом уголовного дела. Его «догнали» события девятилетней давности. ИА REGNUM попыталось разобраться в деталях этого дела, где замешано некогда крупнейшее предприятие Ивановской области, а на сегодня — банкрот с кучей долгов.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Скандальное задержание

Решением Басманного суда Москвы по ходатайству следователей Михаил Мень в качестве меры пресечения получил ограничение на определенные действия. Вину фигурант не признает, а защита бывшего министра и экс-губернатора в комментариях СМИ говорит о том, что буквально через 3−4 месяца истечёт срок давности для привлечения к ответственности по вменяемой статье.

Михаилу Меню избрали достаточно мягкую меру пресечения — до 18 января 2021 года будут действовать ограничения на определенные действия. Например, это время он должен пребывать в своём загородном доме, без использования средств связи, проводя во дворе не более двух часов.

Меню, который занимал пост губернатора Ивановской области в 2005—2013 годы, вменяется растрата бюджетных средств «путём присвоения». Речь идёт о деньгах, выделенных Минфином России для поддержки Ивановской области. События, которые легли в основу уголовного дела, относятся к 2011 году. По делу фигурантами также проходят бывший замглавы правительства региона Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

Следствие считает, что девять лет назад некая группа лиц, включая бенефициаров группы компаний «ПРОДО» организовала группу «в целях хищения бюджетных денежных средств».

Следователи заявили, что действующим тогда губернатором был принят ряд правовых актов, которыми в адрес ОАО «Ивановский бройлер» «под видом займов были перечислены 700 млн рублей».

Стоит напомнить, Павла Конькова, который на тот момент был депутатом Ивановской областной думы седьмого созыва, задержали в июне 2019 года вместе с Гришиным. В сообщении Следственного комитета РФ уточнялось, что эти граждане и иные, пока неустановленные, лица «совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путём их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».

Расследование дела продолжалось на территории Москвы, Иваново и Воронежа. Так в деле появились новые фигуранты и поговаривают, что они не последние.

«Ивановский бройлер»: как это было

В сообщениях следователей упоминаются группа «ПРОДО» и ОАО «Ивановский бройлер». Попробуем разобраться, что это за фирмы и кто за ними стоит.

ОАО «Ивановский бройлер» было учреждено в сентябре 2000 года путём реорганизации ОАО «Ивановское по птицеводству». Учредителями актива с уставным капиталом более 106 млн рублей выступали Александр Вяткин (он же был соучредителем ликвидированной позднее «Птицефабрики Горинская» и ряда иных активов) и ЗАО «Ивкомресурс» (ликвидировано в 2011 году).

«Ивановский бройлер» был холдингом, который включал две птицефабрики — Горинская и Кохомская, комбикормовое производство, центры оптовой торговли и сеть фирменных магазинов. У предприятия имелись доли в юрлицах Москвы и Ивановской области. На сегодня пока ещё действующим является лишь ООО «Ивановский дворик», но и тот объявлен банкротом, и с 2016 года числится в стадии ликвидации.

На начало 2020 года в ОАО «Ивановский бройлер» числились порядка 650 работников. При этом компания на сегодняшний день — банкрот и в стадии ликвидации находится с мая 2015 года. На 2015 год реестр требований её кредиторов содержал претензии на 1 132 845 731,6 рубля.

О владельцах: старых и новых

«Ивановский бройлер» в 2008—2011 годы входил в состав группы «ПРОДО». В 2009 году «Альфа-банк» потребовал банкротства головной компании группы, которую СМИ связывали с управляющим директором фонда Millhouse Capital Давидом Давидовичем — ООО «Продо». Газета «Коммерсантъ» тогда сообщала, что ещё в апреле 2009 года суд обратил взыскание «на 100% акций ОАО «Ивановский бройлер», которые «Продо» заложила Альфа-банку в сентябре 2008 года». Их планировалось продать на открытых торгах за 686,5 млн рублей.

Фактически группа «ПРОДО» перестала владеть ивановским активом после 2011 года. В этот год произошло сразу два события — некое ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция» получило от «Ивановского бройлера» заём на 20 лет — до 20 октября 2031 года и одновременно с этим «Провинция» покупает у ООО «Продо» акции этого же ивановского предприятия.

Из материалов одного судебного спора ОАО «Ивановский бройлер» и «Провинции» известно, что ООО «Продо» получало платежи от ивановской фирмы по следующей схеме, о которой в суде рассказал представитель ООО:

«В платёжных поручениях, которыми перечислялись денежные средства от ОАО «Ивановский бройлер» в адрес ООО «ПРОДО» было указано — «погашение задолженности по финансовому поручению ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция» по договору купли-продажи акций П-2011/09−1 от 16.09.11, без налога (НДС)». Таким образом, у ООО «ПРОДО» не было каких-либо законных оснований не принимать платежи, полученные от ОАО «Ивановский бройлер».

В августе 2015 года управляющий ОАО «Ивановский бройлер» через суд взыскал с ИКК «Провинция» 29 181 288 рублей 20 копеек суммы займа.

Компания «Провинция», о которой идёт речь, была создана в декабре 2010 года в селе Подвязновский Ивановского района (в том же населённом пункте, что и «Ивановский бройлер»). С 2011 года собственник 50% доли в ней и директор — Павел Кудряшов.

Второй совладелец «Провинции» — Людмила Михайлова, чьи данные совпадают с данными тёщи одного бывшего высокопоставленного сотрудника правительства Ивановской области.

Решением арбитража от ноября 2018 года Павел Кудряшов и ООО «ИКК «Провинция» солидарно привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ОАО «Ивановский бройлер», но объём ответственности в виде суммы планируют уточнить позднее.

А как же долги перед фондом?

Ещё в июне 2020 года Ивановский государственный Фонд поддержки малого предпринимательства официально сообщил о достижении соглашения с группой «ПРОДО» по тому самому долгу от апреля 2011 года в 710 млн рублей, который, видимо, и фигурирует в уголовном деле.

Уточнялось, что группа выкупит долг «Ивановского бройлера», хотя и продало этот актив более восьми лет назад. После получения денег фондом их пообещали вернуть в областной бюджет.

Остаётся открытым вопрос — зачем группе, которая продала актив, ставший на сегодня низколиквидным, гасить чужие долги?

А, например, за тем, что, получив право требования крупного долга, группа может войти в состав кредиторов должника, у которого как раз сейчас идёт распродажа имущества. Так, в марте 2019 года компания была выставлена как единый имущественный комплекс с начальной ценой 705 874 804,36 рубля, но торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Актив может быть реализован повторно.

Хотя в комментариях ивановскому порталу Известно.ру представители группы заявили, что погашение долга за бывшую птицефабрику это «исключительно вопрос репутации и социальной ответственности».

Между тем вопросов без ответов в этом деле несколько. Например, как птицефабрика на тот момент входившая в группу «ПРОДО», и которая является градообразующим предприятием, вдруг в 2011 году получила заём от фонда поддержки малого бизнеса? Ведь «габаритаж» у этого бизнеса был отнюдь не мал.

И второй вопрос — сколько ещё фигурантов в этом деле следует ожидать?