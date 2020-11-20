Чита, , 06:42 — REGNUM Первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер заявил о готовности проекта бюджета региона на 2021 год. Как сообщает сегодня, 20 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, об этом чиновник заявил на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике местного парламента.

«Закон о бюджете на 2021 год готов и направлен в соответствии с регламентом в Минфин России. В настоящее время он на согласовании. Минфин Забайкалья с Минфином России в ежедневном режиме очень напряженно работают. В установленные сроки мы его внесём в Законодательное собрание края», — сказал Андрей Кефер.

Вместе с тем депутат из фракции КПРФ Николай Мерзликин отметил, что срок внесения проекта бюджета на рассмотрение парламента истек 1 ноября. Однако Андрей Кефер уточнил, что в этой части были соответствующие изменения в федеральном законодательстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября министерство финансов Забайкальского края опровергло сообщения ряда СМИ о срыве сроков формирования бюджета региона на 2021 год и плановый период двух последующих годов.

По словам регионального министра финансов Веры Антроповой, эта работа ведётся без нарушений бюджетного законодательства.

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