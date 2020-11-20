Москва, , 05:56 — REGNUM Собственную программу предоставления иностранцам вида на жительство в обмен на инвестиции разработали в Минэкономразвития РФ, пишут 20 ноября «Известия» со ссылкой на документ.

В подготовленном ведомстве законопроекте говорится, что иностранцы могут получить вид на жительство в России по аналогии с «золотыми паспортами», которые предлагают на похожих условиях отдельные европейские государства и страны Карибского бассейна.

Для этого инвесторам необходимо владеть российской компанией, вложив в её капитал не менее 15 млн рублей. Допускается также владение иностранной компанией, но в этом случае необходимо инвестировать 50 млн рублей в России.

Предложенная программа допускает несколько альтернативных условий предоставления «инвестиционного гражданства».

«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — прокомментировали инициативу первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Отмечается, что за весь прошлый год Россия предоставила 184 тысячи видов на жительства иностранцам. В большинстве — жителям стран СНГ.

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