Лхаса, Китай, , 05:31 — REGNUM В общей сложности 6,55 млрд кВт/ч электроэнергии было передано с Тибетского автономного района на юго-западе Китая в другие районы страны посредством Цинхай-тибетского проекта, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в тибетском отделении Электросетевой компании Китая, данный показатель эквивалентен энергии 2,16 млн тонн стандартного угля и помог сократить выбросы углекислого газа на 5,38 млн тонн.

Тибет богат ресурсами водной и солнечной энергетики. В 2015 году тибетское отделение Электросетевой корпорации Тибета начало передачу электроэнергии за пределы Тибета. С начала 2020 года электроэнергетическая компания отправила 1,7 млрд кВт/ч «зеленой» энергии за пределы региона, что на 15% больше в годовом исчислении.

Представитель компании Чунг Дролма, рассказал, что передача электроэнергии Электросетевой компанией Тибета, как ожидается, превысит 1,8 миллиарда кВт/ч к концу года.

Проект объединения энергосистем Цинхай-Тибет начинается с Синине, столицы провинции Цинхай, и заканчивается в Лхасе, столице Тибета. Сетевые линии проекта имеют суммарную протяженность 2530 км, прокинутые через горные районе на средней высоте 4500 метров.