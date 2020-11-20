Любляна, , 05:27 — REGNUM В Словении 19 ноября на автотранспортные средства радикально сократил налог в соответствии с законопроектом, предложенным правительством. Также отменяется дополнительный налог на роскошные автомобили объемом двигателя выше 2 с половиной литров. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Средний налог на транспортные средства, который сейчас составляет около 460 евро, сократится примерно до 160 евро, указал на пресс-конференции министр финансов Словении Андрей Ширцель. Таким образом, в три раза сократилась налоговая нагрузка.

По оценкам министра финансов, после вступления в силу нового закона в начале 2021 года годовой доход государства с этой статьи, который до сих пор составлял 45 миллионов, сократится до 16 миллионов, среди прочего, из-за меньших расходов, но впоследствии увеличится.