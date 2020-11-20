Новосибирск, , 04:33 — REGNUM Доходы бюджета Новосибирска в 2021 году составят 49 млрд 625 млн рублей, расходы — 50 млрд 425 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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«Буду говорить предельно откровенно и честно: бюджет города в 2021 году будет одним из самых напряжённых за последние годы. Последствия пандемии, помощь пострадавшим секторам экономики — всё это неизбежно оборачивается потерями для городского бюджета. И они будут только нарастать, — подчеркнул градоначальник. — Этот кризис сильнее всего ударил по городам с наиболее развитой, дифференцированной структурой экономики. Таким, как Новосибирск. Пострадали в первую очередь сервисные отрасли, малый и средний бизнес. Объём выпадающих доходов бюджета города в текущем году составит не менее 1 миллиарда рублей. Ещё сложнее будет предстоящий трехлетний период. Пока на 2021 год доходы и расходы в проекте бюджета запланированы с уменьшением — приблизительно на уровне 2019 года».

Локоть уточнил, что на сокращение объёма доходов существенно повлияли и изменения в законодательстве. Например, изменился порядок зачисления штрафов.