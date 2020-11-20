Подгорица, , 04:29 — REGNUM Китайская Народная Республика выделит Черногории более семи миллионов евро на долгожданную реконструкцию моста на Джурджевич Таре, который является одной из самых важных туристических достопримечательностей Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG 19 ноября.

«Основываясь на заинтересованности китайской стороны в готовности выделить средства на реконструкцию моста на Джурджевич Таре, который является туристической и архитектурной достопримечательностью и был построен в период с 1938 по 1940 год. Правительство Черногории, с благодарностью, согласилось принять гранты КНР. С целью создания предпосылок для реализации пожертвованных средств на реконструкцию моста на Джурджевич Таре до сих пор было принято несколько актов, и сейчас идёт подготовка договора о выделении средств для реализации проекта реконструкции моста на реке Тара в Черногории при поддержке Китая», — заявил в пресс-службе правительства Черногории.

Предполагаемая стоимость пожертвования и расходов составляет около семи миллионов евро. План реконструкции будет реализован к концу 2021 года.