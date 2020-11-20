Пекин, , 04:02 — REGNUM Поставки природного газа Китая будут достаточными для удовлетворения резкого роста спроса в связи с зимним отопительным сезоном, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Доступные запасы природного газа на зимний отопительный период этого года были увеличены на 5 млрд кубометров относительно аналогичного периода 2019 года, что позволит более гибко обеспечивать необходимые объемы поставок в пиковые периоды потребления, заявил пресс-секретарь комиссии Мэн Вэй.

В Китае наблюдался рост среднесуточного потребления природного газа на 14,6% в годовом исчислении в течение первых 11 дней ноября, отметил Мэн, добавив, что спрос на уголь также был устойчивым.

Чтобы улучшить качество воздуха, Китай поощряет использование природного газа и электричества для зимнего отопления вместо угля.

Комиссия предприняла целый ряд инициатив по обеспечению газоснабжения северных районов страны, включая увеличение объемов добычи на отечественных газовых месторождениях, что лежит в основе обеспечения безопасности и упорядоченности системы импорта природного газа, добавил Мэн.