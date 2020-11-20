Хух-Хото, Китай, , 03:56 — REGNUM Количество поездов, направления Китай — Европа, прошедших через крупнейший сухопутный китайский порт Маньчжурия, расположенный во Внутренней Монголии на севере страны, превысило 3000 единиц в этом году, что является абсолютным рекордом, даже несмотря на эпидемию COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 3073 поезда прошло через Маньчжурию, являющуюся важным международным грузовым каналом транспортной связи, в период с 1 января по 17 ноября, что почти на 30,3% больше в годовом исчислении, сообщили в Маньчжурской станции компании China Railway Harbin Group.

В частности, порт принял 1493 входящих поезда, которые ввозили древесину, автозапчасти, механическое оборудование и зерновые, что на 49,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Количество исходящих поездов, груженых электроникой и одеждой, также выросло на 16,4% в годовом исчислении до 1580 за это время.

В настоящее время действует 52 линии грузовых поездов Китай — Европа, которые проходят через Маньчжурию в направлении 13 европейских стран, включая Нидерланды, Германию и Польшу.