Чанша, Китай, , 03:49 — REGNUM Власти Китая запустили новый грузовой авиамаршрут, соединяющий центральный город Чанша с японской Осакой, сообщает агентство Синьхуа.

Примерно в 12:40 по местному времени 18 ноября грузовой самолет Boeing-757, перевозящий, в основном, электронную продукцию взлетел из Международного аэропорта Хуаньхуа в городе Чанша, столице провинции Хунань.

Оператором рейса выступила компания SF Airlines, которая является ведущим грузоперевозчиком страны. За один рейс самолет может перевозить до 25 тонн груза. Планируется, что он будет осуществляться пять раз в неделю со вторника по субботу.

Глава логистической канцелярии муниципального правительства Чанша Ян Ли заявил, что запуск маршрута придаст новый импульс экономической открытости Чанша и развитию обменов в производственной сфере между двумя сторонами.

По словам Яна, нынешний рейс стал первым за все время, что перевозит литиевые батареи из Хунани по международному направлению. Способность маршрута перевозить продукцию с высокой добавленной стоимостью, такую как литиевые батареи, является позитивным знаком для развития международного грузового авиасообщения Чанша, сказал Ян.

Чанша находится в центре транспортной сети Китая. По данным Международного аэропорта Хуанхуа в Чашнха, за этот год в городе было открыто 10 международных грузовых воздушных маршрутов.