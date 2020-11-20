Ханчжоу, Китай, , 03:35 — REGNUM Самый загруженный порт в Китае Нинбо-Чжоушань, расположенный в провинции Чжэцзян на востоке Китая, отчитался о том, что его оборот нефти и газа превысил 100 млн тонн за первые десять месяцев года впервые за все время, сообщает агентство Синьхуа.

За этот период валовая пропускная способность порта в нефтегазовом секторе составила около 105,5 млн тонн, увеличившись на 50% в годовом исчислении, сообщили в бюро навигации у управления порта Чжоушань.

В настоящее время нефть и газ стали основными видами товаров с самыми быстрыми темпами роста по оборотам в порту с наиболее стабильным приростом, служа основным драйвером экономического потенциала порта.

Всего в порту было зафиксировано 569 заходов международных нефтяных судов, что на 147 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем нефти и газа, поступивших в порт, составил 55,7 млн тонн, увеличившись на 41,7% в годовом исчислении.

В октябре порт подписал нефтегазовые проекты на общую сумму 165,6 млрд юаней (около $23,89 млрд) в рамках Второй Международной конференции предприятий нефтегазовой отрасли, направленной на ускорение развития промышленности в пилотной зоне свободной торговли Чжэцзян.

Пилотная чжэцзянская зона свободной торговли в Чжоушане была создана в том числе для сотрудничества с мировыми нефтегазовыми предприятиями в апреле 2017 года.