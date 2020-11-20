Тюмень, , 03:17 — REGNUM Судья арбитража Тюменской области Авдеева удовлетворила иск «дочки» Сбербанка — ООО «СБК». С швейцарской компании New Stream Trading AG было взыскано более 12,2 млрд рублей долга. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с New Stream Trading AG, Switzerland (Нью Стрим Трейдинг АГ, Швейцария) в пользу ООО «СБК» 12 294 845 137 рублей 17 копеек, в том числе 10 761 146 956 рублей 35 копеек основного долга, 1 468 722 316 рублей 11 копеек процентов, 64 975 864 рубля 71 копейка процентов, начисленных на отложенные проценты, а также 200 000 рублей расходов на оплату государственной пошлины», — отмечается в результативной части решения, которое обнародовано 19 ноября 2020 года.

В деле, которое слушалось с сентября 2019 года, третьими лицами проходили Антипинский нефтеперерабатывающий завод, его бывший владелец Дмитрий Мазуров, а также Сбербанк. В ходе слушаний были запрошены доказательства — договоры залога и поручительства по обязательствам НПЗ, которые заключены с Мазуровым.

Напомним, в августе 2020 года Сбербанк взыскал с этой же фирмы из Швейцарии долги тюменского завода как с поручителя. Речь шла о сумме свыше 5,8 млрд рублей. 9 декабря 2020 года будет рассмотрена апелляционная жалоба ответчика на вердикт.