Тегеран, , 09:07 — REGNUM 19 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что девять крупных транспортных проектов откроются к середине лета 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на онлайн-церемонии открытия 13 транспортных проектов, иранский президент отметил, что это год назван годом «скачка производства», в основе которого стоит цель развития транспортной инфраструктуры.

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, президент Рухани подчеркнул, что рано или поздно мир избавится от этого вируса и будет создана вакцина. «Так что в постпандемический период туризм очень важен для Ирана, а транспортная инфраструктура является важнейшим фактором развития этой сферы», — заявил он.

Президент заявил, что Иран имеет стратегическое месторасположение и может стать мостом между странами Запада и Востока. «Иран также может соединить Центральную Азию с государствами Персидского залива», — отметил Рухани.