Тегеран, , 09:55 — REGNUM 19 ноября президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл на юге страны дорожные участки протяжённостью в сотни километров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции, поскольку многие мировые мероприятия, встречи и спортивные игры проводятся онлайн в соответствии с медицинскими и санитарными протоколами в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Генерал-губернатор иранской провинции Хормозган Ферейдун Хеммати сообщил, что в городе Джаск было торжественно открыто 97 километров дороги, при этом еще 171 километр находится в стадии строительства.

На другой онлайн-церемонии президент Рухани торжественно открыл 63-километровую автостраду в провинции Исфаган (центральный Иран). Этот план позволит снизить уровень загрязнения и аварийности, а также облегчить движение транспорта.

Правительство разработало различные проекты по всей стране в соответствии с лозунгом Верховного лидера под названием «скачок производства» на текущий иранский год (начавшийся 20 марта 2020 года).