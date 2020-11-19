Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года может составить порядка 4,3%. Такой прогноз приводится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

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"Мы ожидаем, что мировой ВВП сократится приблизительно на 4,3% в 2020 году с восстановлением на 4,1% в 2021 году», — отмечается в докладе.

При этом эксперты ООН полагают, что развитые страны в большей степени пострадают от последствий пандемии, чем развивающиеся, а рост экономического ущерба не остановит даже создание надёжных вакцин от коронавируса.

Специалисты прогнозируют, что за чертой крайней бедности могут оказаться до 130 млн человек, если кризис не завершится.

Напомним, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всё мире выявлено уже более 55,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,3 миллиона больных COVID-19.