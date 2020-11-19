Киев, , 21:37 — REGNUM Украина по итогам восьми месяцев текущего года является лидером по экспорту меда в страны ЕС.

Об этом 19 ноября сообщила консультант продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка, ссылаясь на соответствующие данные Еврокомиссии.

Согласно источнику, объемы поставок украинского меда в ЕС за январь — август 2020 года выросли на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За отчетный период Украина поставила в регион 31,13 тыс. тонн меда, что составило почти 30% всего импорта ЕС.

При этом у главного конкурента Украины, Китая, поставки сократились на 19%, до уровня 23,39 тыс. тонн.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, Украина по итогам 2019 года увеличила экспорт меда на 12,7% — до 55,6 тыс. тонн. При этом общее производство продукта составило около 110 тыс. тонн.