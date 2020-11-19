Берлин, 19 ноября 2020, 21:34 — REGNUM Депутаты большинства фракций бундестага ФРГ в ходе поименного голосования высказались за предложение поддержать проект «Северный поток — 2», сообщают 19 ноября германские СМИ.
Уточняется, что за предложение поддержать проект «Северный поток — 2» проголосовали 546 депутатов, против — 83.
В поддержку проекта выступили все фракции бундестага, кроме «Зеленых».
Предложение было выдвинуто представителями фракции «Альтернатива для Германии» в комитете по экономике и энергетике бундестага ФРГ.
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