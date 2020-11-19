Нур-Султан, , 20:18 — REGNUM По итогам 2020 года в Казахстане ожидается сокращение деловой и экономической активности на 2,7%, сообщает 19 ноября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Национального банка республики.

Сообщается, что к таким выводам пришла миссия МВФ, совершившая визит в Казахстан в период с 2 по 13 ноября. Уточняется, что специалисты ожидают возобновления в республике экономического роста в 2021 году, хотя при этом не исключаются значительные риски в вопросах цен на нефть и перспектив продолжения пандемии коронавируса.

Казахстанский регулятор публикует прогноз МВФ, из которого следует, что в 2021 году республиканский ВВП ожидает рост на 3,3%, а в 2022 году — на 3,8%. В приемлемых рамках соответственно 5,9% и 5% ожидается уровень инфляции. Наблюдательная миссия МВФ высоко оценила мера реагирования на динамику эпидемиологической ситуации, обратив внимание на необходимость обеспечить более устойчивый посткризисный рост.