Москва, , 19:51 — REGNUM В 2021 году курс рубля, с большой долей вероятности, может ждать укрепление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал резидент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя заявление руководителя SberCIB Investment Research Ярослава Лисоволика.

«На текущий момент позиция Ярослава Лисоволика о вероятном усилении курса рубля звучит разумно, действительно, в течение 2021 года есть предпосылки для возврата рубля на 65−70 рублей, есть предпосылки для ралли в commodities, которые находятся на своих исторических минимумах, и мы видим уже движение в алюминии, удобрениях и меди, которые отталкиваются от дна, и которые также оттолкнут от дна экономики развивающихся рынков и интерес к ним спекулятивного капитала. Однако же нужно понимать, что мы видим тренды в целом, но не видим частностей, а впереди могут быть многочисленные, в том числе непрогнозируемые риски, которые могут сделать дорогу к стабильному курсу рубля более извилистой и зигзагоообразной», — сказал Манкевича.

По его словам, среди таких рисков экономист назвал промедление с вакцинацией, новые антироссийские санкции США, возможный срыв ОПЕК+, череда дефолтов в развивающихся странах и много других проблем, которые мы даже не можем себе представить.

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