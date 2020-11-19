Москва, , 19:47 — REGNUM На курс рубля существенное влияние оказывают непредвиденные риски, в том числе политические. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя заявление руководителя SberCIB Investment Research Ярослава Лисоволика, спрогнозировавшего возможное укрепление курса российской валюты в 2021 году.

«Прогнозы аналитиков Сбербанка по рублю — это штука опасная. Все мы помним, как весной—летом Герман Греф предсказывал курс доллара в районе 60 к концу года. И дело тут не в близорукости Грефа или его слабой подкованности в макроэкономике, совершенно напротив, дело в той высокой турбулентности, которая сегодня свойственна мировой экономике и России в частности», — сказал Манкевич

Если говорить о природе рубля, то нужно понимать, что рубль — это валюта прежде всего исполнения бюджета, валюта развивающейся страны, чей бюджет формируют нефтегазовые доходы, валюта страны-экспортера, которой слабый рубль нужен, отмечает экономист.

«То есть если завтра внезапно нефть вернется на отметку 100−150 долларов за баррель, то доллар снова не станет стоить 30 рублей, это тоже нужно учитывать. Для нужд российского бюджета примерно удовлетворительным выглядит рублевая оценка барреля нефти в 3200—3300 рублей, отсюда нужно использовать простейший математический аппарат для расчета прогнозного курса рубля», — заявил глава РАСПП.

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