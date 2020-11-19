Москва, , 19:33 — REGNUM В 2021 году курс рубля может начать расти за счёт притока капиталов в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, капиталы, вложенные на данный момент в экономики европейских стран, в ближайшее время могут переместиться в РФ.

«Есть еще кое-что — ситуация с капиталами, которые на западных рынках могут убедиться, что им нужно искать новые области применения, куда-то инвестировать. Этот поход капиталов в Россию за реальными вложениями или просто за ценными бумагами может тоже повлиять на нас в 2021 году как фактор посткризисного восстановления российской экономики», — сказал Колташов.