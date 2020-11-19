Москва, , 19:32 — REGNUM Основные мировые резервные валюты ждёт девальвация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов.

В свою очередь это может положительно сказаться на курсе рубля, обеспечив его рост относительно евро и доллара.

«Но здесь разговор о курсе рубля является следствием разговоров про ведущие резервные валюты. Потому что девальвация основных резервных валют назрела, она в немалой степени отсрочена. И даже откладывание такового решения банками может считаться фактором, который очень серьезно ухудшил экономическую ситуацию в этих странах. Этот фактор может повлиять на рубль», — сказал Колташов.

При этом вопрос, когда именно произойдёт девальвация основных резервных валют пока остается открытым, поскольку это во многом является политическим решением.