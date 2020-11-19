Москва, , 19:32 — REGNUM Прогноз представителя Сбербанка о росте курса рубля в 2021 году является оправданным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов.

Причём процессы эти связаны в большей степени с событиями в экономики России, а с процессами, происходящими в США.

«Трудно назвать две девальвации рубля за 2020 год удивительной устойчивостью. Однако рубль действительно может перейти к укреплению. В 2021 году мы можем увидеть укрепление российской валюты. Но продиктовано это будет в первую очередь процессами в США. И речь идёт в данную очередь о долларе, отношении рубль-доллар, хотя может здесь наложиться и ситуация в Европе, когда будет ослабевать евро. Если мы это увидим, то это серьезно повлияет на рубль. Он может укрепиться», — сказал Колташов.